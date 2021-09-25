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09:01, 25 сентября 2021

В преддверии акции протеста, которую сегодня собирается провести КПРФ, полиция приехала к московскому горкому партии

Этой ночью, как сообщает сетевое издание SOTA, у входа стояла полицейская машина с нарядом. Силовики также дежурили на углах здания.

Находящийся внутри заведующий протестного отдела горкома Павел Иванов рассказал «Эху Москвы», что его хотят задержать.

Иванов считает, что власти хотят сорвать акцию вопреки закону.

Накануне полиция продолжила массово обходить дома и задерживать участников акции КПРФ, которая прошла еще в понедельник. Сегодняшнюю акцию против итогов выборов в Госдуму власти не согласовали, однако коммунисты настаивают, что она этого и не требует, поскольку пройдет в формате встречи с депутатом.


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