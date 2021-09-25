Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос

Согласно программе, экипаж российского сегмента МКС должен покинуть борт станции девять раз. Первый уже в январе, последний в ноябре. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Отмечается, что нынешний рекорд по числу российских выходов в космос был установлен в 2013 году, тогда их было шесть.
2021-09-25T08:33:10+03:00
2021-09-25T08:33:10+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909356-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
08:33, 25 сентября 2021
Загрузка комментариев...