Российские космонавты в следующем году могут установить рекорд по числу выходов в открытый космос

Согласно программе, экипаж российского сегмента МКС должен покинуть борт станции девять раз. Первый уже в январе, последний в ноябре. Об этом сообщает агентство РИА Новости. Отмечается, что нынешний рекорд по числу российских выходов в космос был установлен в 2013 году, тогда их было шесть.