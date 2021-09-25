Почти 150 тысяч иностранных студентов не смогли вернуться в Россию из-за рубежа

Как следует из данных Министерства образования, которые приводит агентство РИА Новости, это почти половина от общего числа учащихся из других стран. Теперь им предстоит учиться дистанционно. Возвращение студентов осложнили санитарные ограничения, введенные на фоне коронавируса. Оперативный штаб согласился открыть для них границы только в конце августа. При этом российские вузы, как отмечает газета РБК, должны обеспечить вакцинирование тех, кто еще не привился.