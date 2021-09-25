Z Архив новостей новости
5 1 6 754
08:06, 25 сентября 2021

Адвокаты британского принца Эндрю подтвердили, что ему вручили иск об изнасиловании

Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», если сын королевы Елизаветы II не примет участия в деле, то рискует автоматически проиграть. В изнасиловании принца обвинила американка Вирджиния Джуфре. Она заявила, что это произошло 20 лет назад, когда ей было 17, при посредничестве миллиардера Джефри Эпштейна, который был арестован по обвинению в организации проституции. Эпштейн был найден мертвым в своей камере.


Загрузка комментариев...

Самое обсуждаемое

Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Ни совести, ни памяти Прошло 6 лет. И теперь Лондон готов разворачивать лодки с мигрантами, чтобы не пустить их на свою территорию. Куда Даунинг-стрит дел изображения Айлана? Не пора доставать обратно?..

5 208 6 20899 24.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Лучшее враг нехорошего Отмены закона об инагентах никакой не будет. Ибо если его отменят, у западных партнёров будет полное ощущение безнаказанности как в давлении на российские СМИ за рубежом, так и в участии в политической жизни через своих агентов влияния на территории нашей страны…

5 119 6 27000 18.09
Блоги

Мария Захарова директор Департамента информации и печати МИД России

Сеанс коллективного гипноза Официальному Берлину пришлось заверять глав трех республик, что, если что, НАТО и Германия их не бросят. Красиво же: сначала запугивать друг друга до посинения, а потом успокаивать до покраснения…

5 118 6 13828 22.09
Блоги

Андрей Нечаев Политик, публицист, профессор

Итоги «выборов» Когда мне предлагают консолидироваться вокруг кандидата сталиниста, сторонника «совка», коррупционера или просто негодяя только потому, что он не из ЕДРо и имеет шанс победить, то такая консолидация мне не по душе…

5 74 6 9931 24.09
Блоги

Общественный штаб не выявил следов взлома и вбросов в электронном голосовании Штаб принял решение продемонстрировать в качестве примера данные по округу 198, где баллотировалась Анастасия Брюханова…

5 165 6 26539 23.09
Блоги

+ В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В Нижневартовске на врача, осмотревшего женщину-мусульманку, напал ее муж В результате у врача – сотрясение и закрытая черепно-мозговая травма…

5 355 6 65092 24.09
8читать ;смотреть
Блоги

Дмитрий Быков: Не вижу большой разницы между умным Г и электронным Г Я вообще в этих выборах не участвовал никак, потому что есть мероприятия, участие в которых их не спасет, а вас дискредитирует…

5 37 6 6873 01:22
Блоги

Тамара Эйдельман заслуженный учитель РФ, историк

+ Сталин: молодость и становление тирана Сталин: молодость и становление тирана Те, кто знали Сталина в молодости, а потом волею судеб оказались в эмиграции, конечно, описывали его как мрачного, злобного завистника и очень неприятного человека…

5 112 6 47485 18.09
8читать ;смотреть
Блоги

Олег Дорман кинорежиссер

Страна идет в бездну В странах демократических такие установления создаются и оберегаются снизу — потому что у каждого или у многих есть что оберегать: собственность и личная жизнь. В странах неандертальских дело обстоит иначе…

5 53 6 11814 22.09
Блоги

Посольство России в США: Хотелось бы получить от американской стороны исчерпывающие разъяснения «Обратили внимание на голословные обвинения госдепартамента в якобы «несвободных и непрозрачных» выборах в Государственную Думу Российской Федерации, состоявшихся 17-19 сентября»...

5 75 6 17145 21.09
Блоги

+ «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» «Он направил оружие на меня и произвел выстрел» Полицейский, ранивший пермского стрелка, рассказал, как развивались события при задержании…

5 225 6 51053 21.09
8читать ;смотреть
Блоги

Аббас Галлямов политолог

Как Кремль либералов с коммунистами рассорить собирается В идеале, несистемной оппозиции следовало бы вообще на время вывести все внешнеполитические вопросы за пределы своей повестки и сконцентрироваться на делах внутренних…

5 49 6 11632 23.09
Интервью Рикошет

Марина Литвиненко гость: Марина Литвиненко вдова Александра Литвиненко, соавтор книги «Смерть диссидента», соучредитель Litvinenko Justice Foundation

Я не вижу здесь никакой политической мотивации – мы видим, что за этим стоит Российское государство…

5 21 6 5406 21.09
#слушать 12:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

+ #ДайДудя: Алексей Венедиктов #ДайДудя: Алексей Венедиктов Алексей Венедиктов отвечает на ваши вопросы…

5 73 6 18741 22.09
8читать ;смотреть
Будем наблюдать

Сергей Бунтман ведущий: Сергей Бунтман первый заместитель главного редактора радиостанции «Эхо Москвы»

Совершенно безумная и идиотическая борьба против «Умного голосования» просто придает флер экстремизма нормальному абсолютно предложению…

5 40 6 19195 18.09
#слушать 48:57 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Блоги

Александр Плющев журналист «Эхо Москвы»

Об электронном голосовании Тут логично ответить на как под копирку написанные вопросы и предложения уйти с радиостанции. Честно сказать, они меня несколько обескураживают…

5 227 6 62016 23.09

Популярное за неделю

Новости

Силовики в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ Это рассказал «Эху» глава протестного отдела партии Павел Иванов…

5 38 6 31799
Код доступа

Юлия Латынина ведущий: Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

Россия занимала тогда 16 часть суши и имела 110 населения мира. Теперь Россия занимает 19 часть суши и имеет 2,3% населения. И возникает вопрос: а что случилось? В начале XX века мы были третьи после Китая и Индии…

5 119 6 93524 18.09
#слушать 49:42 8читать ;смотреть $скачать HD / SD
Голосование

3527940
«К 40-летию отмены смертной казни в Западной Европе»
Выбираем процесс для программы «Не так!»

5 4 6 12294 19.09
Блоги

Антон Орехъ обозреватель

Нам осталось всего три года Через три года мы придем к тому, что весь смысл нашего существования состоит в удержании любой ценой власти одного конкретного человека, который станет неприкасаемым символом страны наравне с Гербом и Флагом…

5 110 6 191157 20.09
Блоги

Александр Невзоров публицист

+ Выборы Выборы Вбросы — это лучшее, что на них было. В сравнении со всем остальным, вбросы — это еще очень светлые моменты…

5 112 6 95754 20.09
8читать ;смотреть
Персона

Юлия Латынина Юлия Латынина обозреватель «Эха Москвы»

6 9268704
Персона

Дмитрий Быков Дмитрий Быков писатель

6 5032901

Сегодня в эфире