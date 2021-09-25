Адвокаты британского принца Эндрю подтвердили, что ему вручили иск об изнасиловании

Как передает британская медиакомпания «Би-би-си», если сын королевы Елизаветы II не примет участия в деле, то рискует автоматически проиграть. В изнасиловании принца обвинила американка Вирджиния Джуфре. Она заявила, что это произошло 20 лет назад, когда ей было 17, при посредничестве миллиардера Джефри Эпштейна, который был арестован по обвинению в организации проституции. Эпштейн был найден мертвым в своей камере.