Китай освободил двух граждан Канады, которые были задержаны в 2018 году

Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор летят домой, объявил ночью канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Незадолго до этого Канаду покинула финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Именно после ее ареста в 2018 году по запросу США и были задержаны канадцы в Китае. Накануне суд ее освободил из-под домашнего ареста. Американская прокуратура отозвала запрос об эстрадиции, поскольку топ-менеджер частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана.