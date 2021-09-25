При этом для жителей королевства вводят так называемые «ковид-паспорта».

Теперь в Нидерландах соблюдать расстояние между людьми в 1,5 метра не обязательно. Одной из основных причин отмены этого ограничения стал высокий процент вакцинации от коронавируса среди лиц старше 12 лет — почти 79%.

Правда, для непривитых нидерландцев жизнь осложнится. Свидетельство о вакцинации, перенесенном ковиде или отрицательном тесте нужно будет предъявлять в кафе, барах, ресторанах, театрах и кинотеатрах. Исключение составляют только музеи и библиотеки. Кроме того, рестораны в Нидерландах пока так и не будут работать в ночное время.

Впрочем, на некоторые мероприятия ограничения будут заметно слабее. Фестивали в закрытых помещениях смогут принимать до 75% посетителей — правда, также только со специальными «ковид-паспортами». В то же время на матчах футбольного чемпионата трибуны можно будет заполнять полностью — впервые за полтора года.

Перед объявлением властей об ослаблении ограничений в Нидерландах прошли массовые протесты против коронавирусных запретов. По разным оценкам, акции, состоявшиеся две недели назад, собрали в разных городах королевства до 150 тысяч человек.