Горком КПРФ в Москве накануне акции протеста окружили полицейские в штатском

В течение пятницы у городского комитета компартии на Симферопольском бульваре дежурили более 10 сотрудников. На них не было опознавательных знаков. При попытке заговорить с ними, садились в машину и не выходили, находясь там с выключенным светом.

Коммунисты утверждают, что как только кто-то пытался выйти из здания люди в штатском, стягивались ко входу. Они уверены, что силовики хотели задержать заведующего протестным отделом Павла Иванова, который в своем Telegram-канале призывал к участию в митинге. Он должен пройти сегодня на Пушкинской площади.

В горкоме подчеркивают, что так полиция пыталась сорвать мероприятие еще до его начала, задерживая организаторов. Саму акцию они называют встречей жителей с депутатами Госдумы и считают законной. Коммунисты намерены провести ее вне зависимости от обстоятельств.

В МВД и прокуратуре предупредили, что митинг будет восприниматься как угроза общественному порядку. За участие в прошлой акции к ответственности уже привлекли как минимум 30 человек.