Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о появлении новой группы риска по заражению гриппом

По ее словам, это те, кто переболел коронавирусом. Она отметила, что данной категории граждан необходимо привиться в первую очередь.Попова добавила, что на сегодняшний день в России полностью вакцинированы от коронавируса свыше 40 миллионов граждан.
2021-09-25T05:33:04+03:00
2021-09-25T05:33:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:33, 25 сентября 2021
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