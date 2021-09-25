Глава МИД Мали сообщил, что не обсуждал с российским коллегой размещение в стране ЧВК «Вагнер»

Министр Абдулай Диоп сказал об этом после встречи с Сергеем Лавровым, передает «Интерфакс». Ранее в сентябре французский телеканал TV5 со ссылкой на источники в Париже сообщил, что власти Мали якобы обсуждают возможность соглашения с российскими наемниками о подготовке малийских военнослужащих и обеспечении безопасности руководства страны. Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан пригрозил, что если это произойдет, то Париж выведет из Мали своих военных.