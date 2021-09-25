Китай освободил двух граждан Канады, которые были задержаны в 2018 году

Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор летят домой, объявил ночью канадский премьер-министр Джастин Трюдо. Незадолго до этого Канаду покинула финансовый директор компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Именно после ее ареста в 2018 году по запросу США и были задержаны канадцы в Китае. Накануне суд ее освободил из-под домашнего ареста. Американская прокуратура отозвала запрос об эстрадиции, поскольку топ-менеджер частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана
2021-09-25T05:25:53+03:00
2021-09-25T05:25:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:25, 25 сентября 2021
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