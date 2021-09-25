Президент Владимир Путин сегодня встретится с избранными главами 9 регионов и лидерами думских партий

В Кремле сказали, что общение будет в формате видеоконференции. С середины сентября глава государства официально находится на изоляции из-за случаев коронавируса в его окружении. В Госдуму впервые за 20 дет прошли пять партий – новичками станут представители партии «Новые люди».
2021-09-25T05:25:01+03:00
2021-09-25T05:25:01+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909306-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
05:25, 25 сентября 2021
Загрузка комментариев...