Коммунисты намерены провести сегодня акцию в Москве против итогов выборов

Власти отказались ее согласовать, Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ, а полиция два дня задерживала возможных участников акции, которая была в понедельник. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», задержания продолжились и ночью, несколько человек оставлены в полиции до суда, в том числе координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. К ряду сторонникам КПРФ полицейские пытались попасть домой в течение шести-семи часов.