Коммунисты намерены провести сегодня акцию в Москве против итогов выборов

Власти отказались ее согласовать, Роскомнадзор пригрозил заблокировать сайт КПРФ, а полиция два дня задерживала возможных участников акции, которая была в понедельник. Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», задержания продолжились и ночью, несколько человек оставлены в полиции до суда, в том числе координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. К ряду сторонникам КПРФ полицейские пытались попасть домой в течение шести-семи часов.
2021-09-25T05:24:22+03:00
2021-09-25T05:24:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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05:24, 25 сентября 2021
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