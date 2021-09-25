В Крыму возбуждено уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Задержан ранее судимый выходец из Чечни, который подозревается в избиении местного бизнесмена, пишет газета «Коммерсант».В ночь на 22 сентября в Евпатории были задержаны свыше 50 представителей крымскотатарской и чеченской диаспор, устроивших драку на автозаправке.