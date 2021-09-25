В Крыму возбуждено уголовное дело после массовой драки со стрельбой

Задержан ранее судимый выходец из Чечни, который подозревается в избиении местного бизнесмена, пишет газета «Коммерсант».В ночь на 22 сентября в Евпатории были задержаны свыше 50 представителей крымскотатарской и чеченской диаспор, устроивших драку на автозаправке.
2021-09-25T04:30:04+03:00
2021-09-25T04:30:04+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:30, 25 сентября 2021
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