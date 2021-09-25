Немецкий телеканал ARD показал результаты экзит-поллов за два дня до выборов, пишет издание Bild

Оно опубликовало снимок экрана телевизора. Согласно этим сведениям, у Социал-демократической партии Германии 22,7%, у правящего блока ХДС/ХСС 22,1%. На чем основаны эти цифры или же полностью выдуманы, неизвестно. Объяснений от телеканала еще не было. Парламентские выборы пройдут в Германии завтра. Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет претендовать на пост главы правительства.
2021-09-25T04:22:09+03:00
2021-09-25T04:22:09+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:22, 25 сентября 2021
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