Немецкий телеканал ARD показал результаты экзит-поллов за два дня до выборов, пишет издание Bild

Оно опубликовало снимок экрана телевизора. Согласно этим сведениям, у Социал-демократической партии Германии 22,7%, у правящего блока ХДС/ХСС 22,1%. На чем основаны эти цифры или же полностью выдуманы, неизвестно. Объяснений от телеканала еще не было. Парламентские выборы пройдут в Германии завтра. Действующий канцлер Ангела Меркель впервые с 2005 года не будет претендовать на пост главы правительства.