Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что двое задержанных в Китае канадцев вылетели на родину

Об этом сообщает агентство «Рейтер». Незадолго до этого в Китай вылетела освобожденная из-под домашнего ареста финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана по запросу США в декабре 2018 года. Американская прокуратура отозвала запрос об экстрадиции после того, как Мэн Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана