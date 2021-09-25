Премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил, что двое задержанных в Китае канадцев вылетели на родину

Об этом сообщает агентство «Рейтер». Незадолго до этого в Китай вылетела освобожденная из-под домашнего ареста финансовый директор китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана по запросу США в декабре 2018 года. Американская прокуратура отозвала запрос об экстрадиции после того, как Мэн Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана
2021-09-25T04:21:22+03:00
2021-09-25T04:21:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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04:21, 25 сентября 2021
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