Лидер КПРФ Геннадий Зюганов настаивает на законности намеченной на сегодня в Москве встречи с депутатами

Партия отказалась отменять мероприятие, несмотря на предостережение прокуратуры о том, что акция не согласована с властями. В понедельник, на следующий день после выборов, КПРФ провела на Пушкинской площади акцию против фальсификаций. Тогда полиция не стала никого задерживать, но в четверг и накануне силовики массово обзвонили, обошли по квартирам, а также задержали целый ряд возможных участников. По информации проекта «ОВД-Инфо», несколько человек были задержаны уже этой ночью. Позже некоторых отпустили из полиции с административными протоколами.

