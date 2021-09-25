Власти США осудили планы талибов возобновить в Афганистане казни и отрубания рук

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что это грубые нарушения прав человек и Вашингтон намерен привлечь виновных к ответственности. Ранее талибы заявили, что решили вернуть в качестве наказаний смертную казнь и практику отсечения конечностей для обеспечения безопасности в обществе. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена