Власти США осудили планы талибов возобновить в Афганистане казни и отрубания рук

Представитель Госдепартамента Нед Прайс сказал, что это грубые нарушения прав человек и Вашингтон намерен привлечь виновных к ответственности. Ранее талибы заявили, что решили вернуть в качестве наказаний смертную казнь и практику отсечения конечностей для обеспечения безопасности в обществе. Организация «Талибан» признана в России террористической и запрещена
2021-09-25T03:29:40+03:00
2021-09-25T03:29:40+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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03:29, 25 сентября 2021
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