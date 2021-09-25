В МВД Украины сообщили, что во время покушения на помощника президента был использован глушитель

Преступник также применил патроны калибра 7,62, которые были изготовлены в Венгрии в 1989 году, сказал в эфире телеканала «Украина» замминистра внутренних дел Евгений Енин. По одной из версии, эти патроны можно было купить во Львове в качестве спортивных. Машину помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира обстреляли под Киевом 22 сентября. Шефир не пострадал, но был ранен водитель. Зеленский отметил, что Шефир его близкий друг и пообещал ответить на покушение.