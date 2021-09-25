Кировский губернатор Игорь Васильев отказался от думского мандата в пользу члена Общественной палаты Марии Бутиной

Сам глава региона из «Единой России» объяснил это тем, что Бутина, по его мнению, заслужила абсолютное доверие кировчан своей активной жизненной позицией, передает РИА Новости. В США Мария Бутина была приговорена к 18 месяцам тюрьмы после того, как признала себя виновной в сговоре с целью работы на иностранные власти. В 2019 году ее депортировали в Россию.

