Несколько активистов КПРФ были ночью отпущены из полиции в Москве, сообщает проект «ОВД-Инфо»

На них составили протоколы об участии в несогласованной акции. Речь идет о встрече с депутатами на Пушкинской площади на следующий день после выборов. Некоторых задержанных оставили на ночь в полиции, среди них координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Отмечается, что оформили протокол и на фотографа Георгия Мальца, который выполнял редакционное задание. Он на свободе. По подсчетам правозащитников, за два дня полицейские обзвонили, обошли по квартирам или задержали более 50 человек.

Сегодня КПРФ вновь намерена провести акцию в центре Москвы в формате встречи с депутатами. Власти ее не согласовали.