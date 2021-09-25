В США планируют в феврале 2022 года отправить к МКС первую в истории частную космическую миссию

Об этом сообщили в Национальном агентстве по аэронавтике и исследованию космического пространства. Для создания коммерческого сегмента на орбитальной станции была выбрана американская компания Axiom Space. Ее экипаж из 4 человек проведет на МКС 8 дней.
2021-09-25T02:14:52+03:00
2021-09-25T02:14:52+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 25 сентября 2021
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