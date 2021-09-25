Топ-менеджер российской компании НОВАТЭК Марк Джетвей освобожден в США под залог в 80 миллионов долларов

Как передает агентство Bloomberg, следующее заседание суда назначено на 30 сентября. Марк Джетвей был арестован во Флориде в четверг. Его обвиняют в неуплате налогов с активов, которые, по сообщению Минюста США, были обнаружены в офшорах и записаны на супругу.
2021-09-25T02:14:22+03:00
2021-09-25T02:14:22+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 25 сентября 2021
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