Топ-менеджер российской компании НОВАТЭК Марк Джетвей освобожден в США под залог в 80 миллионов долларов

Как передает агентство Bloomberg, следующее заседание суда назначено на 30 сентября. Марк Джетвей был арестован во Флориде в четверг. Его обвиняют в неуплате налогов с активов, которые, по сообщению Минюста США, были обнаружены в офшорах и записаны на супругу.