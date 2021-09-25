Минюст Канады объявил, что финансовый директор компании Huawei вправе покинуть страну

Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в декабре 2018 года, решением суда освобождена из-под домашнего ареста. Американская прокуратура отозвала запрос о ее экстрадиции после того, как она частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана.
2021-09-25T02:14:00+03:00
2021-09-25T02:14:00+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:14, 25 сентября 2021
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