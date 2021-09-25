Минюст Канады объявил, что финансовый директор компании Huawei вправе покинуть страну

Мэн Ваньчжоу, которая была задержана в декабре 2018 года, решением суда освобождена из-под домашнего ареста. Американская прокуратура отозвала запрос о ее экстрадиции после того, как она частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана.