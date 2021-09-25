Президент Владимир Путин сегодня встретится с лидерами прошедших в Госдуму партий

Как сообщили в Кремле, мероприятие пройдет по видеосвязи, потому что глава государства с середины сентября официально изолировался из-за случаев коронавируса в его окружении. С президентом встретятся лидеры «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России» и партии «Новые люди», а также избранные главы девяти регионов, передает ТАСС.
2021-09-25T02:13:36+03:00
2021-09-25T02:13:36+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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02:13, 25 сентября 2021
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