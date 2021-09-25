Более 50 человек в Москве, по подсчетам проекта «ОВД-Инфо», подверглись полицейскому давлению из-за акции КПРФ

Силовики их задержали, пытались попасть к ним домой и звонили на телефон. В четверг полицейские начали массово обходить возможных участников акции КПРФ против фальсификаций на выборах, которая прошла без инцидентов в понедельник. Накануне силовики это продолжили. Несколько задержанных остаются в полиции до утра, в том числе координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Остальных отпустили после составления административных протоколов.

Сегодня КПРФ также собирается провести в центре Москвы акцию из-за результатов голосования. Власти Москвы ее не согласовали.