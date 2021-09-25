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01:09, 25 сентября 2021

В Сочи сегодня назовут победителей фестиваля «Кинотавр»

На главный приз претендуют 15 картин, среди них шесть дебютных проектов. Жюри возглавляет актриса Чулпан Хаматова. Фильмом закрытия станет драма «Разжимая кулаки» Киры Коваленко, ученицы Александра Сокурова. Лента удостоилась главной награды во второй по значимости программе «Особый взгляд» Каннского фестиваля.


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