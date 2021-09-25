Министерство транспорта предлагает оснастить такси устройствами контроля за усталостью водителя

Законопроект размещен на портале проектов нормативно-правовых актов. Предполагается, что требование вступит в силу с 1 сентября 2022 года. Кроме того, этот законопроект требует, чтобы автомобили такси имели определенную окраску кузова, которая соответствует стандартам соответствующего региона, кроме того, на крыше должен быть опознавательный фонарь оранжевого цвета, передает ТАСС.

