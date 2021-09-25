Мэрия Саратова вечером объявила о переводе всех школ на дистанционное обучение

Учиться удаленно детям придется уже с понедельника. В администрации города это объясняют ростом заболеваемости ковидом, а также ОРВИ. Кром того, со следующей недели в Саратовской области закрывают фуд-корты и игровые комнаты в торговых центрах.

На днях агентство «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщило, что четвертая волна коронавируса началась в Москве.