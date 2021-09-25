Суд в Канаде постановил освободить финансового директора Huawei после сделки со следствием в США

Топ-менеджер китайской компании Мэн Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады. После этого Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил ее из-под домашнего ареста и прекратил производство по делу, передает РИА Новости. Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в декабре 2018 года. Теперь она может вернуться на родину.
2021-09-25T01:07:57+03:00
2021-09-25T01:07:57+03:00
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01:07, 25 сентября 2021
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