Суд в Канаде постановил освободить финансового директора Huawei после сделки со следствием в США

Топ-менеджер китайской компании Мэн Ваньчжоу частично признала вину в сокрытии фактов нарушения санкций против Ирана, а американская прокуратура отозвала запрос на ее экстрадицию из Канады. После этого Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия освободил ее из-под домашнего ареста и прекратил производство по делу, передает РИА Новости. Мэн Ваньчжоу была задержана в Канаде в декабре 2018 года. Теперь она может вернуться на родину.