В Москве и ночью продолжаются задержания сторонников КПРФ

Как сообщает правозащитный проект «ОВД-Инфо», двух активистов доставили в отделение около полуночи, вскоре привезли еще двух человек. Им вменяют участие в несогласованной акции. Полиция в четверг вечером начала массово приходить к предполагаемым участникам акции 20 сентября на Пушкинской площади против фальсификаций на выборах, которая тогда прошла без задержаний. Накануне были задержаны депутат Мосгордумы от КПРФ Елена Янчук и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов. Сотрудник штаба кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова Никита Иноземцев поздно вечером рассказал нашей радиостанции, что к нему ломились в дверь с 15-ти часов и на момент разговора силовики продолжали попытки.

КПРФ намерена провести сегодня протестную акцию в форме встречи с депутатами Госдумы. Роскомнадзор потребовал от партии удалить анонс мероприятия.