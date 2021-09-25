Норвегия с сегодняшнего дня снимает большинство короновирисуных ограничений

Страна, по словам премьер-министра Норвегии, перейдет к нормальной жизни при условии сохранения всех мер повышенной готовности. Снятие некоторых ограничений – только первый этап возвращения к обычному ритму.

С сегодняшнего дня, например, нет необходимости соблюдать безопасное расстояние 1,5 метра при общении, и разрешаются все массовые мероприятия. Люди снова без препятствий смогут посещать кафе и рестораны, пользоваться общественным транспортом. Однако при появлении симптомов ковида все же придется сдать ПЦР-тест, причем это коснется и ранее привитых.

Власти предупреждают, что продолжат следить за показателями заболеваемости, и при ухудшении ситуации будут возвращаться к карантинным мерам.

Норвегия сегодня также начнет снимать ограничения на въезд в страну. Полностью откроются границы для граждан из стран Европейского Союза. ПЦР-тест придется сдать только тем, в чьих государствах, по мнению властей, сложная эпидемиологическая обстановка.

Решение об открытии страны для большего числа государств, по словам премьера, будет приниматься в конце октября.