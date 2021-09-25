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00:05, 25 сентября 2021

Топ-менеджер российской компании Новатэк Марк Джетвей сегодня был выпущен под залог в $80 млн

Он был арестован накануне американскими властями по обвинению в неуплате налогов. Сегодня он был выпущен под залог в $80 млн — эта сумма вдвое превышает доходы, которые, как считают власти, Джетвей незаконно скрыл от налоговых органов.

Американец Марк Джетвей работал топ-менеджеров в компании Новатэк — крупнейшей частной газовой компании России, последние 18 лет. Вчера он был арестован в США по обвинению в неуплате налогов — американские власти обвиняют Джетвея в сокрытии 40 млн долларов доходов через открытии счетов в швейцарском банке, оформленных на жену, являющейся российской гражданкой. Джетвея обвиняют по нескольким уголовным составам, с максимальным наказанием до 20 лет тюрьмы. В 2019 году президент России Владимир Путин подписал указ о предоставлении Марку Джетвею российского гражданства, но США являются одной из немногих стран в мире, которые обязывают своих граждан платить налоги вне зависимости от фактического места проживания и работы или наличия других гражданств. Устанавливая залог в $80 млн долларов, суд Флориды посчитал, что имея несколько иностранных гражданств (помимо российского у Джетвея есть итальянский паспорт), обвиняюмый представляет высокий риск побега — отправляя 64-летнего топ-менеджера под домашний арест с ношением GPS-браслета, суд обязал его сдать паспорта и заморозить счета в американских банках. Джетвей владеет акциями на $85 млн в США, суммой в 4,5 млн долларов на других счетах и недвижимостью во Флориде.

Кремль следит за судьбой топ-менеджера Новатэка Марка Джетвея, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, но добавил, что российские власти не могут вмешиваться во внутренние дела США, так как по американским законам Джетвей должен исполнять свои налоговые обязательства.


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