Биржевые цены на бензин обновили исторический рекорд третий раз за три дня

Стоимость марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поднялась уже до 60,5 тыс. руб. за тонну, пишет газета РБК со ссылкой на данные торгов. В Минэнерго сказали изданию, что это связано с ремонтом сразу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Там исключают возникновение дефицита на торгах. В августе ведомство предложило ввести временное эмбарго на экспорт бензина из России для сдерживания цен. В сентябре в отрасли попросили ФАС принять меры для стабилизации рынка.
2021-09-25T00:03:37+03:00
2021-09-25T00:03:37+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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00:03, 25 сентября 2021
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