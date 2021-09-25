Биржевые цены на бензин обновили исторический рекорд третий раз за три дня

Стоимость марки АИ-95 на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже поднялась уже до 60,5 тыс. руб. за тонну, пишет газета РБК со ссылкой на данные торгов. В Минэнерго сказали изданию, что это связано с ремонтом сразу на нескольких нефтеперерабатывающих заводах. Там исключают возникновение дефицита на торгах. В августе ведомство предложило ввести временное эмбарго на экспорт бензина из России для сдерживания цен. В сентябре в отрасли попросили ФАС принять меры для стабилизации рынка.