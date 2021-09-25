Столичные коммунисты как ожидается сегодня вновь выйдут на акцию из-за результатов выборов в Государственную думу

О намерении выйти на улицу ранее сообщил зампредседателя ЦК КПРФ Владимир Кашин. Он уточнил, что вторая акция должна состояться 3 октября, однако столичные власти отклонили все заявки. Согласно официальной версии, это связано с действующим в столице запретом на проведение массовых мероприятий из-за угрозы распространения коронавируса. Другой заместитель председателя партии Дмитрий Новиков заверил, что протесты пройдут в нескольких городах. Эту информацию подтвердил и лидер партии Геннадий Зюганов.

Между тем, Роскомнадзор потребовал, чтобы с сайта партии удалили информацию о планирующейся акции. В противном случае ведомство угрожает заблокировать ресурс.

Это уже не первый протест в столице. Так, в минувший понедельник сразу после оглашения первых результатов голосования на Пушкинскую площадь после призыва партии вышли несколько сотен человек.

В столичном отделении КПРФ подчеркивают, что акция пройдет в форме встречи с депутатами Госдумы от фракции. За два дня до нее московские полицейские принесли предупреждения или задержали, по подсчетам правозащитников, почти четыре десятка человек. Нескольких оставили накануне на ночь в отделе полиции. К некоторым все еще пытаются попасть в квартиру, как к примеру к бывшему сотруднику штаба экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова Никите Иноземцеву.

В МВД сказали, что после встречи с депутатами КПРФ в понедельник полиция привлекла к ответственности три десятка участников этого мероприятия.