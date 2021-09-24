РИА: Организации саентологов в России получали средства, в том числе, из гособоронзаказа

Организации саентологов в России получали средства, в том числе, из гособоронзаказа, – рассказал источник агентства РИА Новости. Генпрокуратура признала сегодня нежелательными две структуры – это Всемирный институт саентологических предприятий и церковь «Духовные технологии». По словам источников агентства, обе эти организации включали в свой состав российские компании и стремились вовлечь в саентологию носителей секретов. Кроме того, утверждают собеседники агентства, финансирование шло также за счет средств, похищенных в ходе исполнения контрактов в интересах оборонки.
2021-09-24T23:01:53+03:00
2021-09-24T23:01:53+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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23:01, 24 сентября 2021
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