Бывшую соратницу Навального будут судить из-за фотографии со стаканчиком кофе, на котором была символика политика

Бывшую соратницу Алексея Навального в Красноярске будут судить из-за фотографии со стаканчиком кофе, на котором была символика политика. Протокол составили на Наталью Петеримову.

Сама она рассказала, что следователи нашли на нескольких фотографиях в ее Инстаграме значок с буквой «Н» или красный восклицательный знак. Он считался одним из символов структур Алексея Навального, которые Мосгорсуд признал экстремистскими, – пишет интернет-издание «Медиазона».

Петеримовой может грозить штраф или до 15 суток ареста.