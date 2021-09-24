Полиция составила протокол на фотокорреспондента Георгия Мальца, который освещал встречу депутатов КПРФ в понедельник

По словам журналиста, его обвиняют в нарушении порядка проведения массовой акции. При этом сам фотокорреспондент настаивает, что находился на акции в качестве представителя СМИ. Он был аккредитован от телеканала «Настоящее время», который российские власти считают иностранным агентом.
2021-09-24T23:00:46+03:00
2021-09-24T23:00:46+03:00
https://echo.msk.ru/news/2909236-echo.html
Радиостанция «Эхо Москвы»
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
23:00, 24 сентября 2021
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