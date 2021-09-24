Полиция составила протокол на фотокорреспондента Георгия Мальца, который освещал встречу депутатов КПРФ в понедельник

По словам журналиста, его обвиняют в нарушении порядка проведения массовой акции. При этом сам фотокорреспондент настаивает, что находился на акции в качестве представителя СМИ. Он был аккредитован от телеканала «Настоящее время», который российские власти считают иностранным агентом.