«Фонтанка»: В Петербурге на одном из избирательных участков вместо шести членов комиссии работали другие люди

Причем у всех них было право решающего голоса. Эти подставные члены комиссии ходили с самодельными бейджиками вместо удостоверений с фотографией и печатью. Наблюдатели говорят, что эти люди отказались показать паспорта. Председатель комиссии №177 Мария Мулюк отказалась комментировать присутствие посторонних людей на выборах. После голосования победителем там был объявлен представитель «Единой России».