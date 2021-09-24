«Фонтанка»: В Петербурге на одном из избирательных участков вместо шести членов комиссии работали другие люди

Причем у всех них было право решающего голоса. Эти подставные члены комиссии ходили с самодельными бейджиками вместо удостоверений с фотографией и печатью. Наблюдатели говорят, что эти люди отказались показать паспорта. Председатель комиссии №177 Мария Мулюк отказалась комментировать присутствие посторонних людей на выборах. После голосования победителем там был объявлен представитель «Единой России».
2021-09-24T22:32:43+03:00
2021-09-24T22:32:43+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
22:32, 24 сентября 2021
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