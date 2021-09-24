Московские полицейские пытаются попасть в квартиру одного из сотрудников штаба экс-кандидата в Госдуму от КПРФ Михаила Лобанова. Несколько часов силовики дежурят в подъезде дома Никиты Иноземцева и пытаются вручить повестку в связи с прошедшей в понедельник в центре столицы встречей депутатов КПРФ с избирателями. Сам Иноземцев сказал «Эху», что несмотря на присутствие у квартиры сотрудников МВД, никто из силовиков пока не пытался ломать дверь.



«Ко мне сегодня приехала группа сотрудников полиции и неизвестных мне людей. Начиная с 15.00, ко мне в дверь ломятся попеременно то сотрудники уголовного розыска, то сотрудники первого оперативного полка, то какие-то совершенно не представившиеся мне лица. Никто не говорит о том, какие основания для того, чтобы я за ними проследовал, и требуют от меня подписать какие-то непонятные повестки без указания времени, даты. Я с ними разговариваю через дверь, не пускаю в квартиру», — отметил Н.Иноземцев.

Он уточнил, что дверь ему пока не ломали. «Но об этом шла речь со стороны неизвестных лиц, которые говорили, что они заберут меня силой. Я пока нахожусь в квартире. Под подъездом у меня стоит автомобиль без опознавательных знаков полиции, где находятся перечисленные мною лица. Они дежурят – ждут, пока я выйду, чтобы меня принять и увезти в неизвестном направлении», — добавил Н.Иноземцев.

По его словам, «один из пришедших намекнул, что все это связано с акцией по итогам выборов, которая проходила в понедельник на Пушкинской площади». «Но это была не акция, а встреча с депутатом Валерием Рашкиным и другими кандидатами в Госдуму по Москве», — подчеркнул Н.Иноземцев.

Активист также сообщил, что к нему приходил адвокат, который рассказал, кто находится внизу, и проследовал в ОВД «Проспект Вернадского». «Я намерен и дальше консультироваться адвокатами. Не знаю пока, что сейчас конкретно мне делать. Я хотел бы получить официальные повестки по почте. В случае если я получу нормальный документ, который обязывает меня явиться в полицию, естественно, я туда явлюсь. Но сейчас я не понимаю, кто конкретно меня преследует около квартиры», — отметил Н.Иноземцев.

Он сам связывает эту активность со своей деятельностью в штабе Лобанова. «Потому что нашему кандидату удалось победить в 197-м округе, но, к сожалению, электронное голосование нашу победу забрало. И мы сейчас ведем кампанию против признания итогов электронного голосования и за то, чтобы признать результаты выборов без учета электронного голосования», — пояснил Н.Иноземцев.

Всего, по данным правозащитного проекта «ОВД-Инфо», за последние два дня полицейские задержали или посетили, чтобы вручить предостережения, более 30 человек. В МВД и прокуратуре предупреждает, что встреча с депутатами, которую анонсировала в субботу КПРФ, не была согласована.