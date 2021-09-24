В Саратовской области возвращаются антикоронавирусные ограничения

В связи с ростом числа инфицированных COVID-19 в Саратовской области школьников переводят на дистанционное обучение. Аналогичные меры приняты и в Башкирии, и в некоторых населенных пунктах Якутии.

В Саратовской области на удаленную работу рекомендуют перевести и беременных женщин. В обязательно порядке в таком формате будут работать те из них, кто трудоустроен в государственных органах. В некоторых регионах действует запрет на проведения концертов. Он может быть частичным, если касается только мероприятий вне учреждений культуры, а в Тюменской области ограничения коснулись только спортивных. Туда будут пускать не более тысячи человек, если при этом общее число зрителей не превышает половину от вместимости площадки. В Башкирии же вовсе отменили все концерты в закрытых помещениях. В Москве число участников мероприятий ограничено, если организаторы пускают не только тех, у кого есть QR-код о наличии иммунитета к коронавирусу.

По всей стране продолжает действовать обязательное ношение масок в общественных местах.

В России был зафиксирован максимальный показатель по числу смертей от коронавируса с начала пандемии. За сутки скончались 828 человек. Общее же количество умерших превышает 200 тысяч.



Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила об ухудшении ситуации с коронавирусом в России. По ее мнению, страну и дальше ожидает рост заболеваемости.

Попова призвала россиян соблюдать все необходимые меры предосторожности.