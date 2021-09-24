Более 30 человек, по данным «ОВД-инфо», посетили или задержали полицейские из-за протеста КПРФ

Более 30 человек, по данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», посетили или задержали полицейские из-за протеста КПРФ. Члены партии провели в минувший понедельник встречу депутатов с избирателями в центре Москвы и планируют провести еще одну в субботу. В полиции и прокуратуре уже сказали, что считают предстоящее мероприятие незаконным, а его участники будут нести ответственность. В компартии настаивают на том, что имеют право проводить подобные встречи.

Между тем, сегодня вечером силовики в штатском оцепили здание московского горкома КПРФ, – рассказал «Эху» заведующий протестным отделом партии Павел Иванов. Он опасается, что сотрудники силовых структур приехали задержать именно его.

Известно, что как минимум двух задержанных сегодня оставляют на ночь в отделах полиции.