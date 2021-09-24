Человек, выдававший себя за писателя Виктора Пелевина, провел встречу с поклонниками литератора в Москве

При этом он раздавал автографы от имени известного писателя. Информация о мероприятии появилась в социальных сетях, – пишет интернет-издание «Фонтанка». В то же время в издательстве «Эксмо», которое выпускает книги Пелевина, сказали, что никаких встреч с автором не проводилось. Будет ли издательство обращаться в полицию в связи с этим инцидентом, пока не уточняется.