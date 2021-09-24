Человек, выдававший себя за писателя Виктора Пелевина, провел встречу с поклонниками литератора в Москве

При этом он раздавал автографы от имени известного писателя. Информация о мероприятии появилась в социальных сетях, – пишет интернет-издание «Фонтанка». В то же время в издательстве «Эксмо», которое выпускает книги Пелевина, сказали, что никаких встреч с автором не проводилось. Будет ли издательство обращаться в полицию в связи с этим инцидентом, пока не уточняется.
2021-09-24T21:32:19+03:00
2021-09-24T21:32:19+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
https://echo.msk.ru//i/logo.png
21:32, 24 сентября 2021
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