Канадский актер Уильям Шетнер станет очередным космическим туристом на корабле владельца Amazon Джеффа Безоса

Знаменитый канадский актер Уильям Шетнер станет очередным космическим туристом на корабле владельца компании Amazon Джеффа Безоса. Полет состоится в октябре, – сообщает американское интернет издание ТМZ. В случае успеха Шетнер станет старейшим землянином, побывавшим в космосе. Сейчас ему 90 лет. Предыдущий рекорд на корабле того же Безоса установила в июле 82-летняя авиатор Уолли Фанк.

Уильям Шетнер известен, в первую очередь, благодаря роли капитана Джеймса Кирка в оригинальном сериале «Звездный путь».