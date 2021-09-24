«Медуза»: Лидер КПРФ Геннадий Зюганов встречался с руководством администрации президента и мэром Москвы

Он, в частности, требовал отменить результаты электронного голосования в столице, однако ему дали понять, что делать этого никто не будет. Источник «Медузы» говорит, что Зюганов также хочет добиться для КПРФ статусных постов в новом составе Госдумы. В свою очередь, собеседник из администрации президента рассказал, что коммунистов предупредили о пересечении черты после того, как они стали призывать выходить на улицы. В руководстве КПРФ информацию о встречах Зюганова не подтвердили, но и не опровергли.

Российские власти считают «Медузу» иностранным агентом.

