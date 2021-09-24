Задержание топ-менеджера компании «Новатэк» негативно отразилось на акциях компании

Они сегодня упали более чем на 5%, из-за чего совокупное состояние владельцев корпорации Леонида Михельсона и Геннадия Тимченко, как пишет журнал «Форбс», сократилось более чем на 1 миллиард долларов. Оба они потеряли примерно по полмиллиарда.

Зампреда правления Марка Джитвэя в США обвиняют в уклонении от уплаты налогов и мошенничестве. Ему грозит тюремный срок в несколько десятков лет. к вечеру стало известно, что Джитвэя, у которого есть также российское гражданство, освободили под залог в 80 миллионов долларов.