В Саратове все школы переходят на дистанционное обучение

Эта мера будет действовать со следующей недели по 11 октября, – сказали в мэрии города. Там объяснили решение высокой заболеваемостью ОРВИ и коронавирусом.

За последние дни сразу из нескольких регионов приходили сообщения о переходе школ на удаленный формат из-за ситуации с коронавирусом. В частности, сообщается, что такое решение было принято в Уфе, в Якутии, на удаленку перешли младшие классы и старшеклассники в Оренбурге.