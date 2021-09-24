Часть задержанных сегодня активистов и политиков, связанных с КПРФ, отпустили из отделов полиции

По данным правозащитного проекта «ОВД-инфо», пока что на ночь оставляют лишь координатора движения «Левый фронт» Сергея Удальцова. На него составили протокол о нарушении порядка проведения массового мероприятия. Завтра утром Удальцова должны доставить в суд.

Сегодня сообщалось также о задержании нескольких кандидатов в Госдуму от КПРФ, одного члена столичного парламента от партии коммунистов и нескольких активистов. Всё это происходит в преддверии объявленной компартией встречи избирателей и депутатов. Она должна пройти завтра в центре столицы. Полиция, прокуратура и мэрия настаивают, что эта встреча не согласована и незаконна.