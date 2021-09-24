Непогода обрушилась на юго-запад Дагестана

Из-за дождей повреждены дороги в Цумадинском и Цунтинском районах, – передает местное издание «Молодежь Дагестана». Кроме того, из-за оползней нарушено электроснабжение. От селевых потоков пострадали жилые дома. Сведения о пострадавших пока не поступали.
2021-09-24T20:31:49+03:00
2021-09-24T20:31:49+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 24 сентября 2021
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