Непогода обрушилась на юго-запад Дагестана

Из-за дождей повреждены дороги в Цумадинском и Цунтинском районах, – передает местное издание «Молодежь Дагестана». Кроме того, из-за оползней нарушено электроснабжение. От селевых потоков пострадали жилые дома. Сведения о пострадавших пока не поступали.