Спасатели из-за непогоды пока не могут спустить с Эльбруса тела трех погибших альпинистов

На сегодня работы на горе прекращены, – сказали агентству Интерфакс в отряде МЧС. Группа из двух десятков спортсменов накануне запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды на горе. Во время спуска погибли пять человек, более десяти госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти альпинистов стало переохлаждение.
2021-09-24T20:31:28+03:00
2021-09-24T20:31:28+03:00
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Радиостанция «Эхо Москвы»
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20:31, 24 сентября 2021
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