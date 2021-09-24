Спасатели из-за непогоды пока не могут спустить с Эльбруса тела трех погибших альпинистов

На сегодня работы на горе прекращены, – сказали агентству Интерфакс в отряде МЧС. Группа из двух десятков спортсменов накануне запросила помощь спасателей из-за ухудшения погоды на горе. Во время спуска погибли пять человек, более десяти госпитализированы. По предварительным данным, причиной смерти альпинистов стало переохлаждение.