Одного из задержанных в Москве в преддверии субботней акции коммунистов оставляют на ночь в отделе полиции

Координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова должны завтра доставить в суд. По его словам, в ОВД на него составили протокол о нарушении порядка проведения массового мероприятия. Причиной, как говорит Удальцов, стала публикация в социальных сетях, где он рассказал о планах КПРФ провести в субботу встречу с депутатами в центре столицы и обсудить итоги думских выборов.

В течение дня приходили сообщения о том, что полицейские задерживают представителей КПРФ или связанных с ними активистов. Кроме того, в московском горкоме партии говорят, что их здание оцепили силовики в штатском.